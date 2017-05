Patrouille de la victoire: des avions US et suédois surveillent les frontières russes

Les forces aériennes américaines et suédoises ont réalisé, le Jour de la Victoire, des vols de reconnaissance à proximité de l'oblast de Kaliningrad, selon les données des services surveillant le déplacement des avions militaires dans le monde.

A l'opération conjointe ont participé l'avion de reconnaissance américain RC-135W (nom de code FEVER51) et un Gulfstream 4 suédois (nom de code SVF622). L'avion américain a décollé depuis la base de Mildenhall, en Angleterre, et s'est approché de Kaliningrad du côté de la Pologne. Pendant environ trois heures, il a effectué une surveillance radio le long des frontières sud de l'oblast russe, dans l'espace aérien polonais à une altitude de 9,4 kilomètres. De même, le RC-135W a survolé la mer Baltique à l'ouest de la ville de Baltiisk où se trouve une base navale russe.

👀 eyes on #Kaliningrad

🇸🇪 Swedish Air Force

GLF4 102002 SVF622

🇺🇸 US Air Force

RC135W 62-4139 FEVER51 pic.twitter.com/12GP99dKbz — CivMilAir ✈ 🚁 (@CivMilAir) 9 мая 2017 г.

L'avion-espion s'est parfois approché des côtes russes à une distance de 70 à 80 kilomètres.

Parallèlement, le Gulfstream 4 suédois a survolé les côtes dans le sud de la Baltique, après avoir décollé de la base militaire de Malmen, située non loin de la ville de Linköping. L'avion a réalisé un vol de routine, suivant un trajet elliptique à une altitude d'environ 13 kilomètres au-dessus des eaux internationales de la Baltique.

Le RC-135W américain a pour sa part traversé les Pays-Bas, l'Allemagne et la Pologne, après avoir décollé au Royaume-Uni.

Ces derniers temps, les vols des avions de reconnaissance américains près des frontières russes se sont brusquement multipliés. La veille, l'avion américain de patrouille maritime Boeing P-8A Poseidon avait décollé d'une base en Sicile pour une opération de surveillance à proximité de la côte sud de la Crimée.

