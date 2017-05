L'UE s'apprête à simplifier le régime de visas pour l'Ukraine

© Sputnik. Ramil Sitdikov Des eurosceptiques se révoltent contre le régime sans visas pour l'Ukraine

L'Union européenne envisage d'alléger prochainement le régime de visas avec l'Ukraine, a annoncé la Haute Représentante de l'UE pour les Affaires étrangères Federica Mogherini.

« Nous soutenons nos partenaires orientaux, nous consolidons leurs économies et la robustesse de leurs institutions publiques. Dans quelques jours, nous annoncerons la libéralisation du régime de visas avec nos amis ukrainiens », a déclaré la chef de la diplomatie européenne dans le cadre d'une réunion du Conseil de sécurité de l'Onu.

En décembre 2015, la Commission européenne avait constaté que l'Ukraine remplissait tous les critères du plan d'action concernant la libéralisation du régime des visas et était donc prête pour l'exemption de l'obligation de visa. Le 20 avril 2016, la Commission avait publié la proposition relative à la libéralisation du régime des visas pour les titulaires de passeports ukrainiens.

Début avril 2017, le Parlement européen avait voté la libéralisation du régime de visas pour les citoyens ukrainiens. D'ici juin, environ 45 millions d'Ukrainiens devraient pouvoir se rendre dans l'espace Schengen sans visa pour un séjour d'une durée de 90 jours sur toute période de 180 jours, et sans droit de travailler ou de résider dans les pays de la zone.

