La Belgique pourrait cesser les ventes d'armes à Riyad

Les Verts belges ont mis au point une résolution demandant de suspendre toute relation commerciale avec cet État en attendant une analyse des flux financiers en provenance ou à destination de Riyad, écrit Le Soir . Bien que la majorité parlementaire s'écarte de cette proposition, elle demande toutefois que Bruxelles soumette ses relations commerciales et diplomatiques avec l'Arabie saoudite à une « réflexion approfondie ».

Dans le même temps, la majorité propose de mettre un terme au commerce des armes et des équipements à usage militaire avec le royaume saoudien. La demande pourrait également être relayée au niveau européen ainsi qu'aux Nations unies sur la base d'un accord.

Il convient de rappeler que l'Arabie saoudite figure parmi les meilleurs clients de l'industrie d'armement wallonne, particulièrement de la FN Herstal, l'un des leaders mondiaux en armes légères.

Pour le député Georges Dallemagne, l'Arabie saoudite doit être considérée « comme un pays dangereux sur le plan de la sécurité », vu notamment son rôle prétendu dans la propagation du salafisme. Le document en question pourrait être voté la semaine prochaine après l'adoption d'amendements.

