Personne ne doit oublier le 9 mai 1945, quels que soient les changements politiques

Aujourd'hui, tout le monde met des rubans de Saint-Georges pour rendre hommage aux vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Le Président sortant serbe Tomislav Nikolić ne fait pas exception.

Interrogé par Sputnik, il a accentué l'importance que cette fête a pour tous les pays du monde.

« Je pense que le 9 mai, c'est une fête pour tout le monde. C'est le jour où l'humanité s'est libérée du grand mal. Chaque peuple, en conformité avec son histoire et ses traditions, y a contribué », a-t-il déclaré, soulignant particulièrement la contribution à cette victoire des Serbes et des Russes ainsi que de l'Armée Rouge.

« C'est le grand jour. Les Européens, comme le monde entier, ne devrait jamais oublier ce qui s'est passé le 9 mai 1945, quels que soient les changements politiques, et même si cela ne plaît pas à tout le monde », a-t-il martelé.

Selon lui, de nos jours, personne ne porte de responsabilités pour ce qui s'est passé 72 ans en arrière.

« Les pays qui y ont participé doivent coordonner leurs actions pour qu'une telle chose ne se reproduise jamais plus », a-t-il affirmé, tout en déplorant que « certains dans le monde pensent qu'ils sont redevenus suffisamment forts pour se mettre en marche contre la paix ».

La fête de la Victoire est traditionnellement célébrée le 9 mai en Russie et dans les autres pays de l'ex-Union soviétique et le 8 mai en Europe occidentale. C'est le jour de commémoration de la deuxième signature de l'acte de capitulation de l'Allemagne nazie face aux troupes alliées.

