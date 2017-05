Trump approuve la livraison d'armes aux Kurdes syriens

Le Président américain Donald Trump a approuvé un plan de livraisons d'armes aux Kurdes de Syrie engagés dans la lutte contre le groupe terroriste Daech, a annoncé le Pentagone.

« Hier, le Président a mandaté le ministère de la Défense pour doter les éléments kurdes des Forces démocratiques syriennes de tout le nécessaire pour garantir une victoire sur Daech à Raqqa », indique le département dans un communiqué.

© AFP 2017 Delil souleiman Les Forces démocratiques syriennes délogent Daech de Tabqa

Les Forces démocratiques syriennes (FDS), groupes d'autodéfense kurdes et arabes, mènent l'opération visant à encercler Raqqa, « capitale » syrienne de Daech. Elles bénéficient du soutien des États-Unis.

Cette nouvelle a provoqué une vive réaction d'Ankara qui considère que les groupes kurdes en question sont étroitement liés au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, interdit en Turquie).

Le Pentagone a ensuite précisé à Sputnik qu'il s'agirait d'un lot d'armes limité et nécessaire pour libérer Raqqa du joug terroriste.

« Nous constatons la préoccupation de la Turquie suite à ces actions. Nous livrons ces armes en vue d'un objectif militaire précis. Nous transmettons un nombre d'armes concert nécessaire pour la prise de Raqqa », a indiqué un employé du service de presse du Pentagone.

