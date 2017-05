Washington promet de renforcer l’alliance avec Séoul

Le porte-parole du Président américain Sean Spicer a félicité le nouveau chef d'État sud-coréen Moon Jae-in pour sa victoire à élection présidentielle.

« Nous félicitons le Président élu Moon Jae-in et célébrons avec le peuple sud-coréen la passation du pouvoir d'une manière pacifique et démocratique. Nous comptons sur la coopération avec le nouveau Président et sur le renforcement de l'alliance entre Washington et Séoul ainsi que l'approfondissement de l'amitié et du partenariat entre nos deux pays », a déclaré M. Spicer.

D'après un sondage sorti des urnes, l'ancien avocat spécialisé dans la défense des droits de l'homme Moon Jae-in a largement remporté mardi l'élection présidentielle en Corée du Sud. Il obtient 41,4 % des voix, battant facilement son rival, le conservateur Hong Jun-pyo, crédité de 23,3 % des suffrages, selon les sondages effectués conjointement par les trois principaux réseaux télévisés du pays. Le scrutin s'est déroulé en un seul tour et l'investiture du nouveau chef de l'État est prévue dès le 10 mai.

Agé de 64 ans, M. Moon succédera à Park Geun-hye, dont la destitution pour abus de pouvoir et corruption a ébranlé le système politique et économique du pays. Le nouveau Président prône une politique d'apaisement avec la Corée du Nord.

