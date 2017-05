L'Armée de l'air irakienne élimine au moins 100 terroristes de Daech

© Sputnik. Hikmet Durgun Comment Daech utilise son réseau de tunnels sous Mossoul

Au moins 100 djihadistes de Daech ont été neutralisés lors de raids menés par la chasse irakienne dans la province d'Al-Anbar, dans l'est de l'Irak, rapporte l'Agence Chine nouvelle, se référant à une déclaration des forces armées du pays.

D'après la source, l'aviation irakienne a effectué au total 15 frappes aériennes. 11frappes ont visé les abris des terroristes dans la ville d'Ana (180 km au nord-ouest de Bagdad) éliminant 47 terroristes. Deux autres frappes ont visé la ville d'Al-Qaïm (330 km au nord-ouest de la capitale) et ont permis d'éliminer 53 ennemis.

Les raids ont en outre visé les maisons des terroristes et des sites de fabrication de bombes.

© REUTERS/ Goran Tomasevic Des djihadistes déguisés exécutent une quinzaine de civils à Mossoul

La situation reste tendue en Irak, pays dont une partie du territoire est contrôlé par les extrémistes de Daech. Les membres de cette organisation terroriste effectuent des attaques qui visent principalement la population civile.

Au cours des années 2014 et 2015, les terroristes ont occupé une grande partie de la province d'Al-Anbar. Toutefois, ces derniers temps, l'armée irakienne a réussi à reprendre le contrôle de nombreuses régions. Daech a toujours sous son contrôle les régions de cette province situées le long de la frontière syrienne.

