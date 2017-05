Un réseau islamiste démantelé à Leipzig dans un raid anti-terroriste

Les policiers allemands ont mené des raids anti-terroristes dans quatre Lander (État fédéré d'Allemagne), visant des sympathisants de Daech et d'autres groupes terroristes.

© Sputnik. Zachari Schoirer Berlin reconnu comme la ville allemande la plus dangereuse en 2016

Les opérations anti-terroristes ont été conduites dans les Lander de Bavière, de Berlin, de Saxe et de Saxe-Anhalt, annoncent les procureurs.

Selon le portail régional Tag24, plusieurs suspects ont été détenus à Leipzig, Land de Saxe.

À la suite des raids, la police a arrêté deux personnes soupçonnées d'appartenir à Daech, une personne de sympathiser avec l'organisation terroriste, et deux autres sont accusées de crimes perpétrés à l'aide d'une arme à feu.

