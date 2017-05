Absorbé par la «menace russe», le chef du FBI n’a pas vu venir son limogeage

Le président de la commission de la politique d'information au Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe), Alekseï Pouchkov, a commenté via Twitter le licenciement du directeur du FBI James Comey.

Selon le sénateur, l'ancien chef du service américain a mis tant d'énergie à suivre la « menace russe » qu'il n'a pas senti celle qui pesait sur lui-même.

« Le directeur a été étonné par la décision de son départ. Il a suivi avec tant de zèle la "menace russe" qu'il n'est pas parvenu à repérer la menace de son propre licenciement », a écrit le sénateur.

Rappelons que le Président des États-Unis a pris la décision de limoger le directeur du FBI James Comey suivant les recommandations du procureur général Jeff Sessions. James Comey a appris la nouvelle en pleine réunion avec ses employés et a rigolé, pensant qu'il s'agissait d'une blague.

