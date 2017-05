Wikipédia fait appel à la Cour constitutionnelle après le blocage en Turquie

L'encyclopédie électronique Wikipédia a fait appel auprès de la Cour constitutionnelle de Turquie suite au blocage de son site sur le territoire de ce pays, relate le journal turc Hurriyet Daily News.

© AP Photo/ Eric Risberg Ankara dit «non» à la demande de lever le blocage de Wikipédia

Wikipédia a recouru à cette mesure après le rejet d'une demande de lever le blocage présentée à la Cour d'Ankara le 5 mai. L'Administration de l'encyclopédie fait référence à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que de la Cour constitutionnelle elle-même sur la liberté de l'expression. Le blocage du site en raison d'un seul article constitue une dérogation au principe de proportionnalité, remarquent des représentants de Wikipédia.

Suite à la décision de la Turquie, Wikipédia est bloquée dans le pays à partir du samedi 29 avril. Selon l'agence qui se réfère au ministère turc des Transports et des Communications, les responsables de Wikipédia étaient informés « au sujet de la nécessité de renoncer à la publication d'informations fausses et injustifiées sur les liens présumés d'Ankara avec des organisations terroristes », mais malgré de multiples avertissements, le portail a refusé de supprimer les textes.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».