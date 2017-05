Quel est l’action «la plus imprévue et la plus dangereuse» de Trump?

© Photo. pixabay Donald Trump renvoie le directeur du FBI

Chris Cillizza, journaliste à CNN , a commenté la décision de Donald Trump d'annoncer le licenciement de James Comey, directeur du FBI. Selon lui, il s'agirait de l'action « la plus imprévue et la plus dangereuse » de M. Trump, car le la destitution de la personne responsable de l'enquête sur l'ingérence d'un État étranger dans les élections américaines lancerait « un message alarmant » à toute la bureaucratie et la société du pays.

D'ailleurs, le journaliste estime que des explications de ce licenciement sont « peu convaincantes ». Ainsi, M. Cillizza se demande si le directeur du FBI a été licencié pour « avoir outrepassé ses pouvoirs en annonçant la conclusion de l'affaire contre Hillary Clinton », comme le prétend le procureur adjoint des États-Unis, Rod Rosenstein et dans ce cas pourquoi le Président ne l'a-t-il pas fait avant?

De plus, le journaliste rappelle que devenu Président, Donald Trump avait adressé ses compliments à M. Comey pour son professionnalisme. Pour autant, toujours selon le journaliste, la lettre de M. Trump adressée au directeur du FBI ne fait pas lumière sur les vraies causes de cette décision du dirigeant américain. Aussi, M. Cillizza fait-il allusion au fait que le Président « s'est débarrassé de la personne qui pourrait arriver à des conclusions importunes pour M. Trump concernant la Russie ».

Le licenciement de James Comey démontre que personne, même le directeur du FBO, nommé pour dix ans, « n'est à l'abri des caprices de Trump » a conclu le journaliste.

James Comey menait une enquête sur la prétendue intervention de la Russie dans la présidentielle américaine, qui n'a pourtant rien révélé. Il a été nommé directeur du FBI par l'ancien Président américain, Barack Obama, en 2013 et devait exécrer les fonctions de chef du service de renseignement intérieur jusqu'en 2023.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».