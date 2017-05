Face aux contradictions US, Lavrov se réfère uniquement aux positions de Trump

© AFP 2017 TIMOTHY A. CLARY Rencontre Lavrov–Tillerson à Washington: Ukraine et Syrie au menu

Que faire si l'administration du Président américain change d'avis comme de chemise dans les questions liées à la Russie? Pour Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, cela ne pose aucun problème, car c'est la parole du dirigeant des États-Unis Donald Trump qui lui sert de point de repère.

Ainsi, M. Lavrov a-t-il souligné que dans ses relations avec Washington, Moscou se réfère uniquement à la position du chef d'État et non aux déclarations divergentes de son administration. Toutefois, le diplomate russe a hésité à désigner la cause de ces contradictions dans l'administration américaine.

« Peut-être, ils ne se sont pas encore habitués l'un à l'autre », a-t-il donc supposé.

Sergueï Lavrov est arrivé ce mercredi à Washington pour y rencontrer son homologue, Rex Tillerson. Le dialogue à Washington devrait porter entre autres sur la prétendue ingérence de la Russie dans les élections américaines de 2016, accusations toujours rejetées par la Russie, mais également sur la nécessité de stopper la violence dans l'est de l'Ukraine et de régler le conflit dans ce pays sur la base des accords de Minsk.

© AFP 2017 Paul J. Richards La rencontre Lavrov-Trump fixée pour ce mercredi

Sera également abordée la désescalade en Syrie, et notamment les quatre zones sécurisées dans ce pays. Pour rappel, un mémorandum prévoyant leur création a été signé la semaine dernière à Astana par la Russie, l'Iran et la Turquie. Un accord considéré avec circonspection par Washington.

Après sa rencontre avec Rex Tillerson, Sergueï Lavrov sera reçu par Donald Trump.

