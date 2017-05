Propagande? Sputnik s’adresse au parlement écossais

Un groupe interpartis sur la Russie a décidé de ne pas laisser les journalistes de Sputnik assister à l'évènement « Les armes de parole: la propagande russe moderne », portant notamment sur le travail de la rédaction de l'agence de presse à Edimbourg.

Sputnik s'est donc adressé au Parlement écossais afin d'obtenir les explications ayant poussé le groupe à prendre une telle décision.

Auparavant, les journalistes de Sputnik UK ont à plusieurs reprises tenté de parler aux membres du groupe parlementaire concernant l'activité de l'agence. Malheureusement, toutes leurs tentatives ont échoué.

« Les accusations de propagande sont injustes, dénuées de fondement et sont en outre inappropriées pour une organisation aussi prestigieuse que le groupe interpartis du Parlement écossais », lit-on dans le document rédigé par Sputnik.

Sputnik UK a souligné que le Parlement écossais était fondé sur des principes d'ouverture d'esprit et de discussions sur différents points de vue.

« Le fait de refuser à des médias d'avoir accès au Parlement va à l'encontre de ces principes. En outre, il est d'autant plus scandaleux et hypocrite de refuser à l'agence Sputnik de participer à un évènement le concernant. Ces actions remettent en question l'engagement des organisateurs et de l'ensemble du Parlement d'observer la liberté de la presse », a déclaré Nikolay Gorchkov, rédacteur de Sputnik UK.

