Lavrov sur le licenciement du chef du FBI: «Il a été limogé? Vous plaisantez?»

Avant le début des négociations entre le secrétaire d'État Rex Tillerson et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, les journalistes américains ont assailli de questions les chefs de diplomatie des deux pays. Une journaliste américaine a demandé à Sergueï Lavrov si les négociations étaient en lien avec la démission du directeur du FBI James Comey.

« Il a été limogé ? Vous plaisantez ? », a-t-il répondu.

Les reporters voulaient également savoir si MM. Lavrov et Tillerson allaient discuter d'un plan de mise en place de zones de désescalade en Syrie, mais les deux ministres ont laissé la question sans réponse.

Rencontre Lavrov–Tillerson à Washington: Ukraine et Syrie au menu

Sergueï Lavrov s'est rendu aux États-Unis en visite de trois jours. Il est prévu que sa rencontre avec Rex Tillerson durera deux heures et portera entre autres sur la Syrie et l'Ukraine. Ensuite le ministre russe sera reçu par le Président américain Donald Trump.

Enfin, Sergueï Lavrov prendra l'avion pour l'Alaska où il participera, le 11 mai, à une rencontre ministérielle du Conseil arctique.

Commentant la question sur le lien entre la visite de Lavrov et la démission de Comey, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères

Maria Zakharova a noté qu'en Russie de telles questions servaient de sujet pour un poster de motivation, tandis que les médias américains les prenaient au sérieux.

Перед началом переговоров в Вашингтоне С.Лавров и Р.Тиллерсон подошли к прессе pic.twitter.com/BX6hF5CIX0 — Пос-во России в США (@RussiaInUSA) 10 мая 2017 г.

« Ils suivent le principe : "Coïncidence" ? Je ne crois pas », a-t-elle expliqué.

