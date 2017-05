Les USA offrent une récompense de 10 mlns USD pour le chef d'al-Nosra

Les autorités américaines ont annoncé une récompense d'un montant de 10 millions de dollars (environ neuf millions d'euros) pour localiser le chef du Front al-Nosra, rebaptisé Front Fatah al-Cham, a annoncé le service de presse du Département d'État.

© AFP 2017 Karam Al-Masri Daech et al-Nosra négocient une éventuelle alliance

Le gouvernement américain est prêt à payer une telle somme pour des informations « permettant de déterminer la localisation d'Abou Mohammed al-Joulani, chef du groupe terroriste Front al-Nosra ». Il s'agit du premier cas où les autorités américaines offrent une récompense pour un terroriste du Front al-Nosra, a-t-on souligné au sein du Département d'État.

L'administration de Barack Obama avait hésité pendant longtemps à inclure dans la liste des groupes terroristes le Front al-Nosra, filiale d'Al-Qaïda en Syrie rebaptisée le Front Fatah al-Cham. En octobre dernier, Washington a élargi la liste la liste des participants à la trêve en Syrie en y ajoutant deux groupes combattant dans les rangs de Daech et huit groupes luttant aux côtés du Front al-Nosra.

