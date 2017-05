Envoi d'armes supplémentaires en Syrie: un non-événement, selon un sénateur

© Sputnik. Vitali Beloussov Un avion-espion russe ultramoderne dans le ciel syrien

La Russie peut envoyer en Syrie des armements supplémentaires, y compris de l'artillerie, et ce pour protéger le déploiement de ses militaires, a déclaré à Sputnik Viktor Ozerov, chef du Comité de la défense et sécurité du Conseil de Fédération (chambre haute du parlement russe).

Ces livraisons sont couvertes par l'autorisation d'employer les Forces armées russes en Syrie, accordé par le Conseil de la Fédération, a-t-il précisé en commentant les informations relayées plus tôt par la chaîne Fox News sur l'envoi d'une vingtaine d'obusiers russes de type M-30. Les armes de ce type équipent déjà les forces armées syriennes.

« Je ne vois aucune raison de s'inquiéter pour nos collèges occidentaux. La Russie mène en Syrie une lutte contre le terrorisme et n'envisage pas de combat avec qui que ce soit d'autre. Il n'y a rien de criminel dans la nécessité de renforcer nos unités d'artillerie pour protéger les déploiements de nos militaires », a expliqué M. Ozerov.

© Sputnik. Maksim Blinov Les bases de Hmeimim et de Tartus vues de l'intérieur

Et de souligner que le feu vert du Conseil de la Fédération sur l'utilisation des Forces armées russes en Syrie ne détaillait pas la quantité des armements et leur type. Ainsi le Président russe n'a-t-il pas besoin de demander une nouvelle fois l'aval de la chambre haute du parlement.

