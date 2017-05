Poutine et Trump se rencontreront en juillet en Allemagne

Lors des négociations à Washington avec le secrétaire d'État américain Rex Tillerson, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a annoncé que Vladimir Poutine allait rencontrer le Président américain Donald Trump en marge du sommet du G20 qui aura lieu en juillet. Il a discuté avec son homologue des questions qui pourraient être à l'ordre du jour.

« Lors d'une récente conversation téléphonique, les Présidents ont déjà confirmé qu'ils allaient se rencontrer en marge du sommet de G20 en Allemagne début juillet. Aujourd'hui avec Rex Tillerson, nous avons discuté de la façon dont nous pourrions progresser dans les points de l'ordre du jour que j'ai mentionnés : sur la Syrie et sur d'autres dossiers afin de préparer des résultats visibles, tangibles pour cette rencontre », a affirmé le ministre.

© REUTERS/ Maxim Zmeyev/Lucas Jackson Trump veut des relations mutuellement bénéfiques avec la Russie

Sergueï Lavrov s'est rendu en visite de trois jours aux États-Unis pour évoquer avec le secrétaire d'État Rex Tillerson la prétendue ingérence de la Russie dans les élections américaines de 2016, accusations toujours rejetées par cette dernière, ainsi que la nécessité de stopper la violence dans l'est de l'Ukraine et de régler le conflit dans ce pays sur la base des accords de Minsk.

Après sa rencontre avec Rex Tillerson, Sergueï Lavrov a été reçu par Donald Trump. À l'issue des négociations, M. Trump a considéré la rencontre comme très productive. C'était le premier entretien entre le Président américain et le ministre russe des Affaires étrangères, alors que les deux pays traversent une crise profonde dans leurs relations diplomatiques. Lors de cette rencontre, plusieurs questions ont été évoquées, notamment les relations diplomatiques entre Moscou et Washington, ainsi que la situation en Syrie et en Ukraine.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».