500 millions jetés par la fenêtre : cet engin secret US tellement inefficace…

La mission de la navette spatiale secrète Boeing X-37 révélée

Le drone aurait moins de capacités que prévu et serait doté de fonctionnalités réduites, a affirmé Laura Grego, experte dans le domaine des technologies aérospatiales et de la sécurité dans une interview à la revue américaine The Atlantic

Par ailleurs, Mme Grego a souligné qu'une seule démonstration du décollage et de l'atterrissage de cet engin n'était pas une preuve suffisante d'un fonctionnement efficace. De plus, l'experte exprime ses doutes sur sa possibilité de surveiller des satellites sur l'orbite.

Le Boeing X-37, mis au point depuis 1999, serait destiné à fonctionner à une altitude de 200 à 750 km. Il est capable de changer rapidement d'orbite et de manœuvrer.

Initialement, cette navette devait servir à réparer les satellites évoluant à 700 km d'altitude. Mais en 2004, le projet a été classé secret et remis à l'agence en charge des projets de recherche avancés DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency).

