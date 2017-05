Trump compte travailler avec la Russie pour résoudre les conflits mondiaux

Le dirigeant américain a évoqué une large coopération possible entre la Russie et les États-Unis au Proche-Orient, et il a exprimé son souhait d'établir de bonnes relations entre les deux pays, est-il dit dans un communiqué de la Maison-Blanche diffusé à l'issue de la rencontre entre Donald Trump et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

« Il [Trump] a abordé la possibilité d'une plus large collaboration dans le cadre du règlement des conflits au Proche-Orient et dans d'autres régions », précise le document. « Le Président a tenu à souligner qu'il voulait nouer de bonnes relations entre les Etats-Unis d'Amérique et la Russie. »

Les États-Unis sont prêts à travailler avec la Russie sur les dossiers syrien, ukrainien, et à résoudre ensemble les conflits proche-orientaux et d'autres. « Le Président Trump a surtout pointé la nécessité de travailler ensemble, notamment afin de résoudre le conflit syrien », poursuit le communiqué, ajoutant cependant que la Russie « devrait endiguer le régime d'Assad et l'Iran ».

De même, M. Trump a soulevé le sujet ukrainien, soulignant la détermination de son administration au règlement ultérieur du conflit, ainsi que la responsabilité de la Russie dans le respect des accords de Minsk.

Sergueï Lavrov s'est rendu pour trois jours aux États-Unis pour rencontrer le secrétaire d'État Rex Tillerson et le dirigeant américain Donald Trump. Ce dernier a considéré les négociations très productives à leur issue.

Il s'agit du premier entretien entre le Président américain et le ministre russe des Affaires étrangères, alors que les deux pays traversent une crise profonde dans leurs relations diplomatiques. Lors de cette rencontre, plusieurs questions ont été évoquées, notamment les relations diplomatiques entre Moscou et Washington, ainsi que la situation en Syrie et en Ukraine.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».