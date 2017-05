Est-ce que le danger le plus sérieux pour la Grande-Bretagne serait-il... Macron?

© REUTERS/ Charles Platiau Macron a une astuce pour obtenir la majorité parlementaire

La personnalité d'Emmanuel Macron, à peine élue, fait déjà couler beaucoup d'encre, dans ce cas précis, sur le Brexit. Comme l'estime le journaliste Sam Kriss, pour le magazine canadien Vice , arrivé au pouvoir dans l'Hexagone, le fondateur du mouvement En Marche ! « va faire payer cher » les Britanniques pour la sortie de l'UE. Comment est-il parvenu à cette conclusion ? Son raisonnement, riche en expressions fortes, est présenté ci-dessous.

Peu avant le dimanche fatidique en France, le public britannique a participé à un sondage les invitant à se prononcer sur quel candidat français serait le meilleur pour le Royaume-Uni. Résultat : parmi ceux qui ont voté « Rester dans l'UE » au référendum sur le Brexit, la plupart a préféré Macron. Quant aux partisans du Brexit, à l'inverse, ils ont préféré Le Pen.

Bien que le journaliste ne soit pas trop inspiré par la candidature de la présidente du Front national, il croit tout de même que les « partisans » britanniques du FN ont eu raison. Cependant, cela dépend tout de même de ce qu'on comprend par un avenir meilleur pour la Grande-Bretagne, car si l'on parle d'intérêts nationaux, cet avenir devient moins clair.

Le journaliste craint que celui qui est finalement sorti gagnant de l'élection ne « baise » le Royaume-Uni. « Ce banquier chic, jeune et beau », qui a conquis le cœur des Britanniques de la classe moyenne peut les « baiser » comme seuls les banquiers élégants savent le faire, précise-t-il.

L'article dramatise à souhait : à cause d'Emmanuel Macron, cet « ange destructeur », le feu éclatera pour tout brûler sur les îles Britanniques, met en garde l'auteur. Le Président élu français va demander d'énormes compensations pour le départ de l'Angleterre de l'UE, va causer la destruction des exportations et des industries britanniques et ça sera une Grande-Bretagne éloignée de ses voisins… « Et nous le mériterons », résume-t-il.

Après tout, il s'avère que les opposants du Brexit sondés ont compris que la Grande-Bretagne « n'était plus un pays » dans le sens habituel : « Nous sommes un État paria […] un pays comme la Rhodésie ou Israël, dont les intérêts ne sont défendus que par une minorité profondément déplaisante ».

Entre-temps, le journaliste fait part d'une vision optimiste au cas où Marine Le Pen aurait été élue. Selon lui, elle aurait été la meilleure défenseur du Royaume-Uni, donc il n'y aurait eu « aucune préoccupation réelle pour l'avenir ». De même, Mme Le Pen voulait que la France quitte également l'UE.

Quant à Emmanuel Macron, il ne va pas détruire la Grande-Bretagne parce qu'il la hait, poursuit l'article. Ce n'est pas seulement qu'il soit un europhile passionné et il ne serait jamais motivé par quelque chose d'aussi irrationnel que la vengeance. Il doit maintenant diriger un pays de 66 millions de citoyens et pour y établir de la discipline il pensera à utiliser quelqu'un d'autre comme exemple. Ainsi, l'ancien ministre de l'Économie « fera tout son possible pour assurer que la Grande-Bretagne soit réduite à la misère jusqu'à ce que nous tombions dans la mer. »

Alors qu'il existe différentes façons d'organiser la société, les citoyens tant britanniques que français ont dû faire un choix difficile entre le système actuel « dans toute sa laideur et sa bêtise » ou le vide, entre le déclin du capitalisme ou l'incarnation politique de son déclin.

« C'était le choix que nous avons fait face au référendum de l'UE. Le même désagréable dilemme a été lancé à la France ce week-end », explique le journaliste.

