Un laboratoire produisant la «drogue du djihad» démantelé aux Pays-Bas

© AP Photo/ Alexandre Meneghini Lavrov: Daech doit son existence à la drogue

Un laboratoire fabriquant des stupéfiants capables d'atténuer la douleur et d'accroître l'agressivité a été démantelé dans la province néerlandaise de Limbourg (sud). Les policiers ont saisi sur place une importante quantité de Captagon, médicament utilisé lors du traitement des dépressions et de certains troubles mentaux.

Deux personnes ont été arrêtées et deux autres sont visées par un avis de recherche dans le cadre de l'affaire, indiquent les médias locaux.

© Fotolia/ Africa Studio Près de 40 tonnes de drogues destinées à Daech saisies en Italie

Selon les données de l'Office des Nations unies contre la drogue, environ 10% de Captagon dans le monde est produit de façon clandestine. Ses ventes servent notamment à financer les activités des groupes terroristes tels que Daech et Boko Haram. Les combattants djihadistes, et notamment les kamikazes, consomment eux-mêmes des substances comme le Captagon pour augmenter leur endurance au combat et inhiber la peur.

Pour le moment, la police néerlandaise ne dispose pas d'informations concernant l'éventuelle destination des drogues saisies dans le Limbourg. Or, plus tôt dans la semaine, les policiers italiens ont annoncé avoir découvert dans le port de Gênes 37,5 tonnes de stupéfiants destinés aux djihadistes opérant en Libye. Le prix de la cargaison illégale est évalué à 75 millions d'euros.

