Hillary Clinton reste muette sur le limogeage de Comey

Hillary Clinton a catégoriquement refusé de s'exprimer à propos du limogeage de James Comey, l'ex-directeur du FBI, qui a conduisait une enquête contre elle et qu'elle accusait de sa défaite à la présidentielle américaine.

« Sans commentaires », a répondu Mme Clinton, citée par CNN, à la question de savoir son avis sur le licenciement du directeur du FBI.

Mardi 9 mai, Donald Trump a limogé James Comey, le patron du FBI en poste depuis 2013. Le Président américain a expliqué sa décision, prise sur la recommandation du procureur général Jeff Sessions, par le fait que M. Comey n'était pas en mesure de remplir ses fonctions de manière efficace. Selon le Président, ce dernier « a perdu la confiance de presque tout le monde à Washington ».

James Comey menait une enquête sur la prétendue intervention de la Russie dans la présidentielle américaine, enquête qui n'a conduit à aucune révélation.

