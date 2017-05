Pas de nouvelle enquête sur «l’ingérence russe» pour ce sénateur US

Le licenciement du directeur du FBI, James Comey, a suscité de vives réactions aux États-Unis. Sachant que M. Comey était censé mener l'enquête sur la prétendue ingérence russe au cours des élections présidentielles, certains hommes politiques américains ont lancé des appels à rouvrir une nouvelle enquête.

Toutefois, cette initiative n'est pas appréciée par tous les membres du Sénat. Ainsi, Mitch McConnell, chef de la majorité républicaine, a affirmé que la nouvelle enquête ne servirait strictement à rien.

« Aujourd'hui, nous allons certainement entendre des appels à l'ouverture d'une nouvelle enquête, qui ne fera que mettre des obstacles au travail visant à révéler ce que les Russes pourraient faire, mais aussi concernant les contre-mesures et quelle doctrine militaire cet organe [le Congrès, ndlr] et la communauté du renseignement pourraient élaborer pour qu'une telle chose ne se reproduise plus jamais », a-t-il déclaré lors d'un discours au Sénat.

Le 6 janvier, la CIA, le FBI et l'Agence nationale de la sécurité (NSA) ont publié un rapport accusant la Russie de s'être ingérée dans la présidentielle américaine en faveur du candidat républicain Donald Trump. Cependant, les services en question ont refusé d'en fournir des preuves, invoquant le caractère secret des documents.

Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a affirmé pour sa part que les allégations visant Moscou étaient « dénuées de tout fondement ». De son côté, le nouveau chef de la Maison-Blanche a à plusieurs reprises démenti tout lien avec Moscou et les intérêts russes, qualifiant les rapports à ce sujet de « mensonges absolus ».

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »