Liens entre Trump et la Russie? quelques manifestants américains réclament une enquête

© Photo. pixabay Donald Trump renvoie le directeur du FBI

Le licenciement de James Comey, directeur du FBI et responsable de l'enquête sur la prétendue ingérence russe dans les élections présidentielles aux États-Unis pour favoriser la candidature de Donald Trump ne cesse de faire des vagues.

Ainsi, plus d'une centaine de manifestants s'est-elle réunie près de la Maison-Blanche pour réclamer d'ouvrir l'enquête et de nommer un procureur spécial pour élucider la question des possibles liens entre le chef d'État américain et Moscou, liens que Donald Trump a fermement nié deux jours auparavant.

« L'histoire sur les liens entre la Russie et Trump est un mensonge absolu. À quand la fin de cette supercherie aux frais des contribuables? », s'est-il indigné via Twitter.

The Russia-Trump collusion story is a total hoax, when will this taxpayer funded charade end? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 мая 2017 г.

​Donald Trump a annoncé ce mercredi avoir pris la décision de licencier le chef du FBI James Comey, en expliquant que M. Comey avait manqué à son devoir et n'était pas en mesure de diriger de manière efficace le service de renseignement intérieur.

Le 6 janvier, la CIA, le FBI et l'Agence nationale de la sécurité (NSA) ont publié un rapport accusant la Russie de s'être ingérée dans la présidentielle américaine en faveur du candidat républicain Donald Trump. Cependant, les services en question ont refusé d'en fournir des preuves, invoquant le caractère secret des documents. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a affirmé pour sa part que les allégations visant Moscou étaient « dénuées de tout fondement ».

