Les FDS kurdes libèrent le plus grand barrage de Syrie des mains de Daech

Les Forces démocratiques syriennes (FDS), les groupes d'autodéfense kurdes et arabes engagés dans la lutte contre l'organisation terroriste Daech dans le nord de la Syrie, ont délogé les djihadistes de la zone abritant le plus grand barrage du pays, celui de Tabqa, sur l'Euphrate. Une nouvelle qu'Abdelaziz Younes, responsable des relations internationales des FDS, a communiquée à Sputnik.

« Dans la ville de Tabqa, il ne restait que deux quartiers à libérer des terroristes. En les prenant sous notre contrôle, nous avons entièrement libéré la ville de Daech. Nous avons en outre libéré le barrage de Tabqa », a-t-il indiqué à l'agence.

Abdelaziz Younes a souligné que le barrage en question, le plus grand du pays, revêtait une importance particulière du point de vue de l'apprivoisement en eau et en électricité des villes syriennes.

© REUTERS/ Nour Fourat Les Forces démocratiques syriennes encerclent le QG de Daech à Tabqa

« Lors de l'opération, nous avons agi prudemment pour empêcher des victimes civiles. L'opération de libération de Tabqa a retardé nos projets [d'expulsion de terroristes, ndlr] de Raqqa, qui est notre prochaine cible », a-t-il encore ajouté.

Rappelons que les Forces démocratiques syriennes, appuyées par les États-Unis, menaient une opération visant à encercler Raqqa, « capitale » de Daech en Syrie.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».