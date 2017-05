La dernière gaffe de Comey, cette «goutte de trop» qui lui a coûté son job

Le refus de l'ancien directeur du FBI James Comey d'informer Donald Trump et ses partisans de dévoiler le contenu de sa prochaine intervention au Sénat est devenu « la goutte de trop » qui a poussé le Président américain à le limoger, relate Reuters se référant à des sources à la Maison-Blanche.

Donald Trump, le procureur général et ministre américain de la Justice Jeff Sessions, qui était également le patron officiel de James Comey, ainsi que l'adjoint de Sessions, Rod Rosenstein, voulaient prendre connaissance de ce que M. Comey allait dire lors d'une audience au Sénat portant sur les courriels de l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton.

Mais la fin de non-recevoir signifiée par James Comey a été reçu comme une manifestation d'insubordination par Trump et ses collaborateurs.

Cette sortie de l'ancien directeur du FBI est devenue l'un des catalyseurs qui ont mené à son licenciement.

« Cela a créé l'impression qu'il n'était plus en mesure d'exercer ses fonctions », a commenté une source anonyme au sein de la Maison-Blanche citée par Reuters.

D'après la chaîne de télévision CNN, M. Comey a été limogé car il n'avait jamais fourni des garanties de loyauté au Président et parce qu'il avait accéléré l'enquête sur les liens présumés de l'équipe Trump avec la Russie.

Mardi 9 mai, Donald Trump a limogé le patron du FBI James Comey, en poste depuis 2013. Le Président américain a expliqué sa décision, prise sur la recommandation du procureur général Jeff Sessions, par le fait que M. Comey n'était pas en mesure de remplir ses fonctions de manière efficace.

James Comey menait une enquête sur la prétendue intervention de la Russie dans la présidentielle américaine, qui n'a pourtant rien révélé.

