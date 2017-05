Le Sénat US exige les documents de Flynn sur l’«ingérence russe»

Le Comité sénatorial en matière de renseignement a annoncé mercredi la convocation de l'ancien conseiller de Donald Trump à la sécurité intérieure Michael Flynn, en vue d'obtenir des documents dans le cadre de l'enquête portant sur la soi-disant ingérence russe pendant la présidentielle 2016.

Selon une brève déclaration du président du Comité sénatorial Richard Burr, l'établissement avait réclamé les dossiers le 28 avril dernier, mais l'ancien conseiller a refusé de coopérer, raconte The Hill.

La demande actuelle représente un subpoena, ou citation à comparaître devant un tribunal pour témoigner ou pour fournir un document. Ignorer un subpoena peut conduire à un blâme public pour « mépris à l'endroit du Congrès ».

Michael Flynn a dû quitter la Maison-Blanche trois semaines à peine après sa prise de fonction, à la suite de révélations sur une conversation qu'il avait eue avec l'ambassadeur russe à Washington, en décembre dernier.

Le quotidien américain Washington Post accusait notamment M. Flynn d'avoir conseillé à la Russie « d'être plus mesurée dans sa réaction face aux sanctions punitives » et de ne pas avoir rejeté la possibilité que les sanctions pourraient être révisées sous la nouvelle présidence. Une prise de position que le Washington Post a considéré comme une tentative de la part de Flynn de saper la politique intérieure d'Obama, bien que celui-ci n'ait alors occupé aucune fonction officielle.

Le Kremlin a de son côté démenti les informations fournies par le Washington Post. « Des conversations ont eu lieu », cependant « pour le reste, les informations sont fausses », a indiqué Dmitri Peskov, porte-parole du Président russe.

