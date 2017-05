Selon Pence, les accords de Minsk sont le meilleur moyen d’atteindre la paix en Ukraine

Lors d'une réunion à la Maison-Blanche avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères Pavel Klimkine, le vice-Président américain Mike Pence a réaffirmé l'appui des États-Unis pour un règlement pacifique du conflit en cours en Ukraine, a déclaré la Maison-Blanche dans un communiqué de presse.

« Il a souligné que les accords de Minsk restaient le chemin le plus viable vers la paix », indique le communiqué. « Le vice-Président a souligné le soutien indéfectible des États-Unis à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. »

Précédemment, le chef de la diplomatie russe a fustigé les autorités ukrainiennes pour saper des accords de Minsk, tellement vitaux pour résoudre la crise en Ukraine.

« Nous sommes très préoccupés par le fait que les accords de Minsk ne sont pas appliqués en premier lieu en raison d'un sabotage de la part des autorités ukrainiennes », a indiqué le ministre.

En avril 2014, les autorités ukrainiennes ont lancé une opération militaire contre les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk.

Moscou accuse Kiev de saper à nouveau l'application des accords de Minsk

Rappelons qu'en vertu des accords de Minsk, Kiev devait mettre en place une réforme constitutionnelle avant la fin de l'année 2015 ainsi que procéder à une décentralisation et adopter une loi accordant aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial. Ces engagements n'ont pas été remplis par les autorités ukrainiennes.

Les autorités de Kiev ont lancé en avril 2014 une opération militaire contre les Républiques populaires de Donetsk (RPD) et de Lougansk (RPL) qui avaient proclamé leur indépendance suite au coup d'État de février 2014 en Ukraine. Depuis le 29 janvier dernier, la situation sur la ligne de contact dans le Donbass s'est aggravée. De son côté, Kiev a reconnu que les militaires ukrainiens menaient une offensive dans le Donbass.

