Appel de candidatures. Poste: directeur du Bureau fédéral d’enquêtes US

La chaîne américaine Fox News a cité sur sa page Twitter les noms des éventuels candidats au poste de directeur du FBI (Federal Bureau of Investigation).

La liste publiée par Fox News contient l'ex-candidat à la présidence et gouverneur du New Jersey Chris Christie, l'ancien directeur du New York City Police Department Raymond Kelly, le congressiste de la Caroline du Sud Trey Gowdy, l'ancien vice-procureur général adjoint Kenneth Weinstein et l'ancien patron de la Transportation Security Administration John Pistole.

​La chaîne CNN, pour sa part, publie elle aussi une liste des candidats les plus probables à ce poste. Outre MM. Christie, Gowdy, Kelly et Pistole, le poste pourrait être occupé, selon la chaîne, par l'ancien maire de New York Rudolph Giuliani et le premier adjoint à l'ex-directeur du FBI James Comey Andrew McCabe, qui est actuellement le chef du FBI par intérim.

Le 9 mai, le Président américain Donald Trump a limogé le directeur du FBI James Comey sur recommandation du procureur général Jeff Sessions. La Maison-Blanche a déclaré que ce dernier était « incapable de diriger le Bureau ».

Selon certains médias, le limogeage de Comey fait suite au refus signifié par ce dernier de communiquer à l'avance au Président et au département de la Justice le contenu de ses futurs rapports au sénat concernant l'enquête en cours sur la prétendue ingérence russe dans la campagne présidentielle aux États-Unis en 2016.

Le renvoi du directeur du FBI a soulevé une vague de protestations de la part des démocrates au Congrès américain, qui considèrent cette démarche de Donald Trump comme une tentative de saper l'enquête sur ses éventuels contacts avec la Russie pendant la campagne électorale.

