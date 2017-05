Les espoirs de Junker de tout réparer avec la Russie

Les relations entre la Russie et l'Union européenne devraient être remises sur les rails, a déclaré le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker.

Il a également présenté son point de vue quant à l'état actuel des relations russo-européennes et livré ses prévisions sur leur développement ultérieur.

« Il est vrai que nos relations avec la Russie ne sont plus ce qu'elles étaient autrefois et ce que nous voudrions avoir. Pourtant, même s'il existe certains problèmes dans nos relations actuelles, cela ne signifie pas qu'elles soient détruites. Nous devons les restaurer et je pense que nous pouvons le faire », a dit M. Junker, interviewé par le média roumain adevarul.ro.

Il s'est notamment félicité de la présence d'un « intérêt commun afin d'améliorer les relations » et a en outre souligné que le monde contemporain avait besoin de collaborations et non pas de confrontations des points de vue tant en matière d'économie et de sécurité qu'en termes de perspectives géopolitiques.

