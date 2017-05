Le Conseil de l’UE adopte l’exemption de visa pour l’Ukraine

Le Conseil de l'Union européenne vient d'approuver l'exemption de visa pour les citoyens ukrainiens, a déclaré Piotr Porochenko.

« Le Conseil de l'UE vient d'adopter la décision finale de nous accorder, aux citoyens de l'Ukraine, le droit de voyager sans visa. Le 17 mai à Strasbourg, dans le bâtiment du Parlement européen, tel que convenu avec nos amis européens, nous signerons solennellement la législation appropriée », a déclaré M. Porochenko cité par la chaîne ukrainienne 112 Ukraine.

« La décision est prise », a déclaré à Sputnik le service de presse du Conseil, confirmant ainsi les paroles du Président ukrainien.

La décision de l'Union européenne devrait être signée le 15 mai par le Président du Parlement européen Antonio Tajani et le premier ministre malte Joseph Muscat, dont le pays préside l'UE actuellement. Selon le dirigeant ukrainien, la décision entrera en vigueur après avoir été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, soit aux alentours du 11 juin.

Le 6 avril, le Parlement européen a approuvé en session plénière l'exemption de visa pour les courts séjours avec l'Ukraine. La libéralisation du régime des visas s'applique uniquement aux voyages à court terme et ne donne pas le droit de travailler sur le territoire de l'Union européenne.

