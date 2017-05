Il se lance dans une tempête de tapettes à souris, et au ralenti c’est hallucinant!

Daniel Gruchy, bloggeur britannique et membre du collectif The Slow Mo Guys, s'est jeté depuis une échelle sur un trampoline où l'attendaient pas moins de 1 000 tapettes à souris piégées.

Comme pour leurs autres expériences, ces pros du casse-cou ont capturé l'événement sur caméra très haute définition et l'ont publié sur Internet. Les séquences montrent que l'expérience a été une réussite: au total, une seule tapette à souris s'est coincée dans les cheveux de Gruchy.L'homme a noté que ce n'avait pas été douloureux, mais qu'il avait eu la sensation d'être mordu sur tout son corps.

En moins de 24 heures, la vidéo a été vue plus de 5 millions de fois!

Les Slow Mo Guys publient depuis plusieurs années des vidéos où ils relèvent les défis les plus fous, pour le simple plaisir d'offrir un spectacle époustouflant lorsque visionné au ralenti.

Par exemple, ce coup de ballon de football en plein visage…

…ou encore ces batteries qui explosent.

