Des militaires philippins se déploient sur une île litigieuse

Des troupes philippines ont été dépêchées sur l'île de Thitu, située près du récif de Subi, relate l'agence AP citant le lieutenant-général philippin Raul del Rosario. Problème: cette île est située dans l'archipel de Spratleys, revendiqué par la Chine, laquelle y construit des installations militaires.

Auparavant, le dirigeant philippin Rodrigo Duterte avait ordonné à ses militaires de se déployer sur les récifs et îlots inhabités et revendiqués par Manille en mer de Chine méridionale, dont la quasi-totalité sont considérés par Pékin comme faisant partie de son territoire national. Il envisageait également de se rendre sur l'une des îlots disputés, mais a renoncé à l'idée après que la Chine ait exprimé des inquiétudes à cet égard.

La mer de Chine constitue une zone stratégique où transitent chaque année 5 000 milliards de dollars de biens. Outre les Philippines, les pays comme Brunei, la Malaisie, Taïwan, le Vietnam et le Japon contestent les prétentions chinoises dans cette région.

Pékin insiste pour sa part sur le fait que les Chinois ont procédé à l'exploitation de la région concernée il y a plus de 2 000 ans et se réserve le droit d'effectuer des frappes locales préventives contre tout adversaire menaçant les frontières et la sécurité du pays.

