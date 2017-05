L’UE sans visas pour l’Ukraine? С’est «la carotte ou le bâton»!

Pour Alexeï Mechkov, ministre adjoint russe des Affaires étrangères, l'exemption des visas pour l'Ukraine par l'Union européenne ne serait qu'une tentative d'attirer Kiev en facilitant quelque peu sa situation.

« Nous comprenons bien que ce soi-disant régime sans visas avec l'Ukraine, c'est en quelque sorte, "la carotte ou le bâton", qui facilite juste un peu le régime existant », a ironisé M. Mechkov sur la plateforme du club de discussions « Valdaï ».

© AFP 2017 Serguei Supinsky Le Conseil de l’UE adopte l’exemption de visa pour l’Ukraine

Le Président ukrainien Piotr Porochenko a annoncé que l'accord entre l'Union européenne et l'Ukraine sur l'exemption de visa serait signé le 17 mai prochain à Strasbourg.

La décision de l'Union européenne devrait être signée le 15 mai par le Président du Parlement européen Antonio Tajani et le Premier ministre malte Joseph Muscat, dont le pays préside actuellement l'UE. Selon le dirigeant ukrainien, la décision entrera en vigueur après avoir été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, soit aux alentours du 11 juin.

Le 6 avril, le Parlement européen a approuvé en session plénière l'exemption de visa pour les courts séjours avec l'Ukraine. La libéralisation du régime des visas s'applique uniquement aux voyages à court terme et ne donne pas le droit de travailler sur le territoire de l'Union européenne.

