Chevènement confiant sur les futures relations franco-russes

Interrogé par Sputnik lors d'une conférence organisée à l'IPAG School of Business sur l'Europe et la présidentielle sur la future politique étrangère d'Emmanuel Macron, Jean-Pierre Chevènement s'est montré relativement confiant pour l'avenir.

« Je pense qu'il faut faire confiance à son intelligence stratégique. C'est un homme au-dessus du commun et il ne faut pas désespérer de la capacité de la France de prendre en compte une réalité aussi puissante que celle de la Russie », a notamment déclaré l'ancien ministre.

Quant à la possibilité de revenir à une certaine forme de normalisation des relations entre la France et la Russie, M. Chevènement s'est limité à dire qu'il n'avait pas besoin de répéter les propos de M. Macron à ce sujet. Le candidat avait déclaré pendant sa campagne que la France devait savoir discuter avec les grandes puissances, même quand elles n'étaient pas amies, en ajoutant que c'était le cas de la Russie.

Se déclarant confiant sur les futures relations franco-russes, Jean-Pierre Chevènement a déploré par ailleurs ce qu'on disait sur la Russie dans les médias français.

« Tout ce qu'on dit sur la Russie dans nos médias est consternant », a-t-il constaté.

​Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »