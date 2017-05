Juncker aux francophones: n’hésitez pas à parler français!

Dans son discours au Parlement roumain, Jean Claude Juncker, président de la Commission européenne, s'est adressé aux francophones les incitant à parler français dans l'Union européenne.

« Occupant le poste du Premier ministre [du Luxembourg, ndlr] et étant actuellement le président de la Commission européenne, j'ai toujours été surpris par une chose. Lorsque je reçois quelqu'un qui vient d'un pays francophone, on me parle toujours anglais. C'est la mode d'aujourd'hui. Moi, personnellement, j'aime le français », a déclaré M. Juncker.

© AFP 2017 Matthew Mirabelli Quand Jean-Claude Juncker snobe l’anglais au profit du français

Actuellement, 24 langues sont officiellement utilisées sur un pied d'égalité au sein de l'Union européenne. Toutefois, l'anglais et le français sont les langues les plus souvent utilisées. Les décisions des institutions officielles sont toujours traduites en toutes les langues officielles de la communauté. De même, les citoyens de l'UE ont le droit de s'adresser à ces institutions dans une des langues officielles et de recevoir une réponse en cette langue.

Néanmoins, un député francophone, souhaitant rester anonyme, a affirmé au journaliste de Sputnik que même après le Brexit, l'anglais restera toujours parmi les langues officielles de l'Union européenne.

