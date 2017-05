Les Boeing 737 MAX cloués au sol en raison d'un problème de moteur

À quelques jours de la première livraison d'un Boeing 737 MAX à la compagnie aérienne Malindo Air, le constructeur américain a annoncé la suspension temporaire des vols d'essais de la nouvelle version de son moyen-porteur de nouvelle génération.

Selon un communiqué diffusé le 11 mai, la décision de suspendre les vols est liée à un potentiel problème sur les moteurs LEAP-1B, fournis par le groupe CFM International, coentreprise qui réunit l'américain General Electric et le français Safran.

Le groupe souligne qu'il n'a jamais constaté de problème de son côté pendant la campagne d'essais en vol. À l'heure actuelle, Boeing et le motoriste « travaillent ensemble » à vérifier les pièces potentiellement défectueuses, lit-on dans le document.

© AP Photo/ Andy Wong Le premier vol du S-919, concurrent chinois du Boeing 737 et de l’Airbus A320 13

Tous les moteurs construits à ce jour, soit une trentaine d'engins, seront envoyés pour inspection soit à Lafayette, dans l'Indiana, soit à Villaroche, en France. D'après un porte-parole de Safran, il faudra environ une semaine pour inspecter chaque moteur.

La situation risque de compromettre les débuts commerciaux du programme 737 MAX, bien que Boeing confirme son intention de procéder aux premières livraisons de la nouvelle version courant mai. Pour le moment, 3 700 avions ont été commandés par 86 compagnies aériennes dans divers pays du monde.

