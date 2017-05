Un fonds turc se lance dans le développement de la Crimée

« C'est un jour important dans les relations russo-turques et dans l'histoire de la Crimée. Le Fonds s'occupera de projets visant à promouvoir le développement économique, culturel et social de la Crimée. Nous estimons que la Turquie doit soutenir les efforts des autorités russes en vue de mettre en place une structure d'autonomie culturelle », a dit le fondateur et président du Fonds Unver Sel.

M. Sel, qui est également président de la Fédération des associations culturelles des Tatars de Crimée en Turquie, a fait savoir que le Fonds était ouvert à toute sorte d'idées, d'initiatives et d'investissements. Le Fonds prévoit de construire des logements pour des familles nombreuses revenant en Crimée depuis l'Asie centrale, d'accorder une assistance à la création d'organisations culturelles et d'enseignement, ainsi qu'à la construction de mosquées.

© Sputnik. Artiom Kreminsky Les Tatars de Crimée ont exprimé leur soutien à Poutine

Le conseiller de l'ambassade russe à Ankara Alexandre Epifanov a évoqué les mesures d'aide aux Tatars de Crimée prises par la Russie.

« En Crimée, outre l'adoption de la loi sur la réhabilitation des Tatars de Crimée (déportés en 1944 par le gouvernement soviétique), le travail est mené afin d'améliorer leurs conditions de vie. Leur langue est devenue officielle. À l'école, l'enseignement est dispensé dans leur langue. Des logements sont octroyés à des personnes sans domicile. Une grande mosquée est en construction. Les Tatars siègent au gouvernement de Crimée et rentrent de l'exil sur la péninsule », a raconté M. Epifanov.

La Crimée est redevenue russe suite au référendum du 16 mars 2014 au cours duquel plus de 96 % des habitants de la péninsule s'étaient prononcés pour la réunification avec la Russie.

