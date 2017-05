La pression de Trump sur Pyongyang pourrait aider le nouveau Président sud-coréen

Bien que considéré comme partisan du rapprochement avec la Corée du Nord, le Président sud-coréen élu Moon Jae-in a toujours tenu des propos pragmatiques et n'a jamais fait de promesse concrète à ce sujet. Une preuve que la coopération entre Séoul et Washington sur les sanctions visant Pyongyang ne pourrait que se renforcer, a indiqué à Sputnik Cheong Seong-Chang, de l'Université de Sejong.

« À l'approche du 10e anniversaire de la déclaration intercoréenne du 4 octobre [2007 pour le développement des rapports nord-sud, la paix et la prospérité, ndlr], les dirigeants du Nord et du Sud doivent se rencontrer pour parvenir à un consensus sur des questions relativement simples, qu'il s'agisse de la suspension des essais nucléaires et balistiques ou de l'ouverture de la zone industrielle de Kaesong », a relevé l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter qu'il fallait convenir ensuite du lancement des négociations quadripartites et de la réduction des exercices militaires américano-sud-coréens qui devraient déboucher à terme sur l'arrêt total du programme nucléaire et des manœuvres militaires.

« Il ne serait pas facile d'y parvenir pour le nouveau gouvernement, mais la résolution de la crise coréenne implique l'exercice de pressions et le maintien des sanctions parallèlement à la concession de certains compromis », a estimé l'expert sud-coréen.

Ce dernier a insisté sur la nécessité de poursuivre le dialogue étroit avec les États-Unis pour pouvoir négocier sur les questions militaires avec Pyongyang.

« Le plan de Donald Trump consistant à augmenter au maximum la pression sur la Corée du Nord, tout en l'impliquant dans le dialogue, ne contredit en rien, mais complète au contraire celui du Président sud-coréen élu Moon Jae-in pour régler le problème coréen », a résumé l'interlocuteur de Sputnik.

