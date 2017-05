L’armée syrienne mord davantage Daech à Deir ez-Zor (vidéo)

Dans la province de Deir ez-Zor, les forces armées syriennes avancent sur les positions des terroristes de Daech. Dans le cadre d'une récente opération, les unités terrestres ont atteint la zone abritant le puits Abu Hasan et ont libéré les territoires avoisinant l'aéroport contrôlé par l'armée, afin d'assurer son fonctionnement en toute sécurité. Elles ont aussi repris le contrôle ds voies logistiques bloquées par les terroristes.

Comme l'a indiqué à Sputnik une source sur place, un chef de Daech, de nationalité belge, ainsi que des terroristes possédant des passeports d'États arabes étrangers ont été tués au cours de l'offensive. Les troupes gouvernementales ont repris le contrôle de la partie sud-ouest de l'aéroport ainsi que de dépôts d'armes et de munitions des terroristes.

L'aviation syrienne et russe réalise des frappes régulières conte d'importantes positions de djihadistes dans la zone, a ajouté la source. Ainsi, à la veille de l'opération terrestre, les points fortifiés et les voies logistiques de Daech ont été détruits.

