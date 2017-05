La Russie prête à servir d'intermédiaire entre l'Iran et les USA

La Russie est disposée à servir d'intermédiaire dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran, bien que ce processus risque de s'avérer difficile, a annoncé aux journalistes Mikhaïl Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères.

À la question de savoir si Moscou pourrait assurer une mission de médiation entre Washington et Téhéran, le vice-chef de la diplomatie russe a répondu que ce travail « ne cessait jamais ». « C'est très difficile, mais il n'existe pas d'autre solution », a-t-il affirmé.

Auparavant, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a estimé que l'accord sur le nucléaire iranien conclu entre la République islamique et le groupe des Six « échouait » à remplir ses objectifs. Selon lui, l'Iran pourrait potentiellement « emprunter le même chemin que la Corée du Nord » pour se doter d'une arme nucléaire.

En avril dernier, Donald Trump avait demandé aux agences fédérales US d'examiner la levée des sanctions contre l'Iran, contenue dans l'accord sur le nucléaire de 2015, en vue de déterminer si cette mesure correspondait aux intérêts de la sécurité nationale.

