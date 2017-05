Un sous-marin italien percute un navire commercial

La marine italienne a annoncé dans un communiqué que le sous-marin Scirè, de la classe U212, est entré en collision avec un navire commercial au large du golfe de Squillace (dans l'est de la Calabre). L'incident est survenu dans la nuit de mercredi à jeudi.

Personne n'a été blessé, ni parmi l'équipage du sous-marin ni parmi celui du cargo. Par la suite, ce dernier a pu reprendre sa ligne de navigation. Le sous-marin est remonté à la surface et s'est dirigé vers sa base de stationnement, a précisé le communiqué.

Sommergibile Scirè urta mercantile. Nessun ferito a bordo. Il mercantile ha ripreso regolarmente la navigazione https://t.co/QZkMfIM0iK pic.twitter.com/4q39il4YHj — Marina Militare (@ItalianNavy) 11 мая 2017 г.

Au moment de l'incident, le sous-marin se rendait à des manœuvres d'entraînement dans la mer Ionienne, au sud de la péninsule Appennine. Les causes de la collision restent à préciser.

Le Scirè est un sous-marin diesel-électrique de type 212 de 55 mètres de long. Il est entré en service en 2007. C'est un homonyme du sous-marin de la classe Adua, qui a servi dans la Regia Marina (« marine royale ») lors de la Seconde Guerre mondiale. Il avait été nommé en l'honneur de la région éthiopienne de Shire, alors partie de l'Afrique orientale italienne. En 1942, au cours d'une de ses missions, le Scirè a été coulé dans la baie d'Haïfa à environ 11 kilomètres du port.

