Le Hezbollah quitte la frontière syro-libanaise

Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, une organisation chiite libanaise, a annoncé que cette dernière retirait ses bases de la frontière syrienne.

« Il n'y a plus besoin de notre présence sur les frontières libanaises depuis qu'elles sont devenues sécurisées. Nous avons quitté nos bases là-bas », a-t-il déclaré en direct de la chaîne al-Manar.

M. Nasrallah a souligné de plus que la présence des combattants du Hezbollah dans les villages le long de la frontière syrienne n'était pas contraire aux objectifs d'assistance à la population civile.

Le mouvement Hezbollah lutte contre les groupes terroristes sur le sol syrien depuis pratiquement le début de la crise que traverse ce pays proche-oriental. Les représentants du mouvement ont à plusieurs reprises expliqué que leurs combattants se sont dressés au côté du gouvernement syrien notamment pour protéger la frontière syro-libanaise et pour empêcher les djihadistes de pénétrer au Liban.

