Le renseignement US se montre très pessimiste pour l'Afghanistan

© AFP 2017 Noorullah Shirzada Les Talibans prennent un district au nord de l’Afghanistan

Daniel Coats, le coordonnateur national du renseignement américain, estime que la situation en Afghanistan continuera de se dégrader en 2018, en dépit d'un éventuel renforcement des effectifs militaires US sur place.

« La situation politique et sécuritaire en Afghanistan va presque certainement se détériorer tout au long de 2018, même avec une modeste augmentation de l'aide militaire des États-Unis et de leurs partenaires », a déclaré M. Coats, qui présentait devant le Congrès le rapport annuel du renseignement américain sur les menaces mondiales.

D'après lui, il est fort probable que les Talibans continuent de s'emparer de nouveaux territoires, notamment dans les zones rurales du pays. Dans le même temps, la performance des forces de sécurité afghanes « va probablement se dégrader », en raison notamment « de pertes au combat, de désertions et de faiblesses de commandement », a souligné le responsable.

Plus tôt dans la semaine, le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier, a annoncé que l'administration de Donald Trump envisageait de modifier la stratégie américaine en Afghanistan et d'accroître le contingent militaire US dans le pays.

L'Otan a officiellement terminé sa mission de combat en Afghanistan fin 2014, ses soldats n'ayant plus aujourd'hui en principe qu'une mission de formation et de conseil. Or, l'ancien Président américain Barack Obama n'a pas réalisé sa promesse de désengager les troupes américaines du pays.

