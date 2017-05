Plus de détails sur les armements lourds que les USA livrent aux milices kurdes YPG

Donald Trump a avalisé la livraison d'armements lourds, aux Forces démocratiques syriennes (FDS), dont les milices kurdes YPG font partie. Un représentant des YPG a commenté pour Sputnik cette décision du Président américain.

Les USA livreront des mortiers et des armes à feu aux forces kurdes en Syrie

« Cette décision va beaucoup contribuer à la lutte contre Daech et les autres terroristes. Nous combattons Daech depuis de longues années, tout en manquant d'armements lourds, alors que Daech en possède. […] La décision des États-Unis précipitera l'effondrement de Daech. Il est bon que cette décision ait précédé l'opération de libération de Raqqa », a-t-il déclaré.

Il a aussi indiqué que les États-Unis allaient envoyer aux YPG des mortiers, des missiles à guidage infrarouge, des mitrailleuses de gros calibre, des blindés et des chars.

Quelles seront les conséquences des livraisons d'armes US aux Kurdes?

« Nous avons besoin de blindés et de chars pour mener des opérations dans le centre-ville de Raqqa. En outre, il nous faut des missiles à guidage infrarouge pour pouvoir détruire des véhicules piégés de Daech avant qu'ils ne nous frappent », a expliqué le représentant des YPG.

La fourniture d'armes aux milices kurdes YPG qui combattent Daech et s'apprêtent à reprendre Raqqa, le bastion des djihadistes, situé en Syrie, provoque la colère des Turcs, Ankara jugeant « inacceptable » l'armement par les États-Unis des milices kurdes, classées de « terroristes » par la Turquie.

