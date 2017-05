Tempête dans un verre d'eau aux USA à propos des photos «russes»

Margarita Simonian, rédactrice en chef de la chaîne RT et de l'agence Sputnik, n'a pas laissé sans commentaire la situation qui s'est créée autour des photographies de Donald Trump et de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, prises mercredi lors de leur rencontre à Washington.

« Aux États-Unis, on a eu peur des photographies russes. Je ne serai pas surprise qu'elles soient prochainement examinées au Congrès », a-t-elle indiqué sur son compte Twitter.

​Ainsi, Mme Simonian a-t-elle réagi au tollé qui s'est élevé au sein de la presse américaine après que les journalistes n'aient pas été autorisés à accéder à la rencontre entre le Trump et Sergueï Lavrov. La Maison-Blanche a annoncé que la rencontre était fermée à la presse. Toutefois, les photographes personnels des MM. Trump et Lavrov y ont eu accès.

Peu après, le ministère russe des Affaires étrangères a publié les photos sur lesquelles on voit le chef de l'État américain serrer la main du ministre russe. Washington n'a toutefois pas rendu publics les clichés. Le fait qu'ils n'aient pas été autorisés à couvrir la rencontre a irrité les journalistes américains. Ainsi, la chaîne MNSBC a diffusé la photo sur son antenne et la correspondante à la Maison-Blanche a ensuite expliqué que le cliché avait été pris par « les Russes ».

Selon les informations relayées par Politico, le chef du bureau des standards journalistiques de la chaîne CBS, Al Ortiz, a envoyé à ses collaborateurs une note disant que les photos russes pouvaient être utilisées, mais qu'il fallait préciser que les journalistes américains n'avaient pas été autorisés et que la source des photos en question était russe.

© AP Photo/ Russian Foreign Ministry Les photos de la rencontre Trump-Lavrov sèment la pagaille aux USA

Fox News n'a pas diffusé les photos et la présentatrice Jenna Lee a expliqué qu'elles pouvaient être visualisées en ligne. Quant aux journalistes du Washington Post, ils se sont plaints sur Twitter d'être obligés de « compter sur les médias russes » pour couvrir les événements autour de Donald Trump.

La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a réagi face à cette situation en indiquant que les médias américains étaient en « agonie intellectuelle ».

