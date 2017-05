Renseignement US: vers une politique russe plus décidée et moins prévisible

Le renseignement américain considère que la politique menée par la Russie deviendra prochainement plus décidée et moins prévisible, affirme le directeur du renseignement national Daniel Ray Coats dans son rapport adressé au Congrès américain.

« En 2017, la Russie deviendra apparemment plus décidée dans les affaires internationales, moins prévisible à l'encontre des États-Unis et plus autoritaire dans sa politique intérieure. La possibilité de Moscou d'influencer la situation sur le champ de bataille en Syrie, l'émergence de gouvernements populistes prorusses en Europe, peuvent inciter le Président russe à des anticipations qui promouvront le statut de la Russie en tant que grande puissance », lit-on dans le rapport.

Le renseignement américain considère qu'en 2017, le PIB russe croîtra de 1,3 % et en 2018 de 1,7 %, tout en soulignant qu'il s'agit d'estimations d'entreprises commerciales.

« Nous estimons que la Russie continuera à fournir un soutien militaire au régime d'Assad pour obtenir un règlement politique [en Syrie, ndlr], mais à ses conditions », est-il indiqué.

Et d'ajouter que la Russie profitera du « populisme grandissant en Europe » pour obtenir la levée des sanctions décrétées à son encontre.

© Sputnik. Ilya Pitalev La Main du Kremlin et le Péril jaune, les principales menaces pour les USA en 2017

Le rapport comporte en outre des accusations traditionnelles selon lesquelles la Russie utiliserait de la propagande pour parachever ses objectifs politiques.

En outre, le renseignement américain estime que la Russie continuerait de faire de la modernisation militaire sa priorité nationale, et ce malgré le fait que « les sanctions, la chute des prix de pétrole et les problèmes économiques systématiques freinent la réalisation des tâches militaires clés. »

« La Russie développe un large éventail d'armes nucléaires, conventionnelles et asymétriques pour atteindre une parité qualitative avec les États-Unis », conclut le rapport.

