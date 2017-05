Doit-on s’attendre à une autre «crise des missiles de Cuba» en Asie?

Les États-Unis ont à nouveau provoqué la Corée du Nord qui a réagi, en présentant lors d'un défilé militaire des armements qui ont provoqué des craintes au Japon, a déclaré à Sputnik Vladimir Evseïev, un expert militaire russe.

Pourquoi Pyongyang ne perdra pas la guerre contre la Corée du Sud et les États-Unis

« Il est évident que la Corée du Nord n'abandonnera pas son programme. Aussi, est-il temps de s'entendre sur la limitation de son potentiel nucléaire et balistique. Il ne s'agit pas de le liquider, mais de le limiter contre certaines concessions de poids. À mon avis, c'est la seule voie possible à emprunter pour désamorcer la tension », a estimé l'expert.

Selon le spécialiste russe du Japon, Valeri Kistanov, la menace nord-coréenne est particulièrement exagérée au Japon.

« Je pense que le Premier ministre (Shinzo) Abe instrumentalise cette menace comme argument pour la croissance du potentiel militaire du Japon. Il s'agirait d'en finir avec la Constitution pacifiste qui a été imposée au Japon par les États-Unis à l'issue de la guerre », a estimé l'expert dans un entretien avec Sputnik.

Voici pourquoi le PM Abe n'appuie pas la frappe US en Syrie

Pendant la crise des missiles de Cuba de 1962, le décompte était fait heure par heure : en réponse au déploiement des missiles russes à Cuba, les Américains étaient prêts à entamer des actions militaires. Heureusement, le pire a été évité, mais aujourd'hui encore, le monde se retrouve au bord d'une guerre nucléaire, vu la tension autour du programme nucléaire et balistique de Pyongyang. Toute provocation est extrêmement dangereuse dans ces conditions.

Les experts appellent à reprendre les négociations à Six sur la dénucléarisation de la péninsule de Corée tant qu'il n'est pas trop tard.

