«Comme un zombie»: en Israël, un enfant enfermé 14 ans par ses parents libéré

Un adolescent a été libéré jeudi par la police israélienne après avoir passé 14 ans enfermé chez lui par ses parents, a signalé la police dans un communiqué. Le garçon était resté cloîtré dans son appartement depuis sa naissance.

La police a dû intervenir après avoir reçu une plainte des services sociaux de la ville de Hadera, au nord de Tel-Aviv. Les parents ont été interpellés tandis que leur fils a été confié aux services sociaux. Dans l'immédiat, il devrait recevoir des soins médicaux, toujours d'après le communiqué.

Un voisin, cité par l'AFP, a affirmé à la radio militaire avoir décidé d'alerter les autorités quand il a vu le garçon par la fenêtre « comme un zombie dans les films d'horreur » :

« J'ai vu ses yeux et son regard qui disait : "Aidez-moi". Alors j'ai décidé de faire quelque chose », a déclaré Chiko Waknin.

Il a témoigné de l'état de « délabrement » régnant autour de l'appartement et « d'odeurs insupportables ». Il a également ajouté que les parents ne parlaient quasiment pas l'hébreu et uniquement le russe. Une enquête a été ouverte et les parents, âgés d'une soixantaine d'années, subissent un interrogatoire.

Le ministère des Affaires sociales a publié un communiqué affirmant que cette famille était inconnue de ses services et que leur fils n'était inscrit nulle part. L'avocat des parents, Dan Guilad, a déclaré qu'ils avaient voulu « protéger leur fils qui souffre de problèmes de santé ». Selon la radio, le jeune garçon a affirmé à la police qu'il sortait avec ses parents deux fois par mois dans la cour de l'immeuble, en général la nuit.

