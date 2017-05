Poutine: la Palestine et Israël doivent combattre ensemble le terrorisme

Il faut que la Palestine et Israël maintiennent de bonnes relations et combattent ensemble le terrorisme, a déclaré jeudi Vladimir Poutine à l'issue de son rendez-vous avec son homologue palestinien à Sotchi. Selon M. Poutine, seule une résolution politique, par la négociation sur la base des lois internationales, peut mettre un terme au conflit israélo-palestinien.

« Ainsi, il leur faut maintenir leurs relations bilatérales, éviter les démarches unilatérales, chercher des solutions mutuellement avantageuses et lutter ensemble contre le terrorisme », a-t-il affirmé.

Lors des pourparlers, le Président palestinien Mahmoud Abbas a informé son homologue russe de l'état actuel des choses concernant le conflit israélo-palestinien dans le contexte de « l'agression israélienne contre le peuple et le territoire palestinien ».

M. Abbas a tenu à souligner que les problèmes existants minaient les chances du rétablissement de la paix dans la région et l'idée même du règlement du conflit entre les deux États. De même, le Président a salué les efforts de la Russie dans la résolution du conflit.

Le Président palestinien a également affirmé croire nécessaire de satisfaire les exigences des prisonniers palestiniens qui avaient annoncé la grève de faim et d'entreprendre toutes les mesures nécessaires pour libérer les gens.

La grève de faim était observée par 1 187 détenus palestiniens, selon les chiffres pour le mois d'avril. D'après l'association des prisonniers palestiniens, fin 2016, près de 7 000 Palestiniens étaient incarcérés dans les prisons israéliennes.

